https://tr.sputniknews.com/20210822/chpli-agbaba-borcunu-odeyemedigi-icin-37-milyon-hanenin-elektrigi-kesildi-1048235854.html

CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi

CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sosyal medyadan "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi" açıklamasında bulundu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T21:28+0300

2021-08-22T21:28+0300

2021-08-22T21:31+0300

politika

elektrik

veli ağbaba

fatura

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi. Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor" ifadelerini kullandı.

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elektrik, veli ağbaba, fatura