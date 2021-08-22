CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi. Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sosyal medyadan "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi. Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor" ifadelerini kullandı.
Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi...