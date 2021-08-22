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https://tr.sputniknews.com/20210822/cingene-kizinin-kopyalari-abdye-gitti-1048223388.html
'Çingene Kızı'nın kopyaları ABD’ye gitti
'Çingene Kızı'nın kopyaları ABD’ye gitti
Kaçak olarak götürüldüğü ABD’de Bowling Üniversitesi’nde sergilenen ünlü ‘Çingene Kızı’nın parçaları uzun girişimler sonucu Türkiye’ye iade edilirken... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T09:31+0300
2021-08-22T09:32+0300
yaşam
abd
gaziantep
fatma şahin
çingene kızı
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Gaziantep'te Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurtdışına kaçırılan 12 parça mozaik, ABD’de Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle mozaikler 2018 Kasım’da Gaziantep'e getirildi. Yapılan anlaşma kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi ekibi tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemini yansıtan taşlarla moziklerin orijinaline yakın replikaları üretildi.Replikalar sandıklara yüklenerek törenle Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmesi için ABD’ye gönderildi. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, orijinale yakın şekilde 2 yılda yapılan replikaları gönderdiklerini belirtti: “Zeugma demek Roma dönemi demektir. Çingene kızı bizim milletimizin Mono Lisa’sıdır. Bu eserlerimiz yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eserlerin Amerikan Bowling Green Üniversitesi’nde olduğunu gördük. Bakanlığımız aracılığıyla hemen eserlerimizi talep ettik. Daha önceki üniversite yönetimi bu talebimizi kabul etmedi. Üniversite rektörlüğü ve yönetimi değişince biz bu talebimizi yeniledik. Üniversite ile yaptığımız protokol ile bu 12 parça ailesine kavuşturuldu. Orijinalini aratmayacak bu eserleri de verdiğimiz söz üzerine Amerika’ya Bowling Green Üniversitesi’ne gönderiyoruz.”
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abd, gaziantep, fatma şahin, çingene kızı

'Çingene Kızı'nın kopyaları ABD’ye gitti

09:31 22.08.2021 (güncellendi: 09:32 22.08.2021)
© DHA'Çingene Kızı'nın kopyaları
'Çingene Kızı'nın kopyaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© DHA
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Kaçak olarak götürüldüğü ABD’de Bowling Üniversitesi’nde sergilenen ünlü ‘Çingene Kızı’nın parçaları uzun girişimler sonucu Türkiye’ye iade edilirken ‘replikalarının üretilerek gönderileceği’ sözü verildi. Replika parçalar dün Amerikan üniversitesine gönderildi.
Gaziantep'te Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurtdışına kaçırılan 12 parça mozaik, ABD’de Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle mozaikler 2018 Kasım’da Gaziantep'e getirildi.
Yapılan anlaşma kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi ekibi tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemini yansıtan taşlarla moziklerin orijinaline yakın replikaları üretildi.
Replikalar sandıklara yüklenerek törenle Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmesi için ABD’ye gönderildi.
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, orijinale yakın şekilde 2 yılda yapılan replikaları gönderdiklerini belirtti: “Zeugma demek Roma dönemi demektir. Çingene kızı bizim milletimizin Mono Lisa’sıdır. Bu eserlerimiz yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eserlerin Amerikan Bowling Green Üniversitesi’nde olduğunu gördük. Bakanlığımız aracılığıyla hemen eserlerimizi talep ettik. Daha önceki üniversite yönetimi bu talebimizi kabul etmedi. Üniversite rektörlüğü ve yönetimi değişince biz bu talebimizi yeniledik. Üniversite ile yaptığımız protokol ile bu 12 parça ailesine kavuşturuldu. Orijinalini aratmayacak bu eserleri de verdiğimiz söz üzerine Amerika’ya Bowling Green Üniversitesi’ne gönderiyoruz.”
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