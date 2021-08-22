https://tr.sputniknews.com/20210822/disisleri-ingiliz-basinindaki-afgan-multecilere-merkez-kurulmasi-haberleri-dogru-degildir-1048236838.html

Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir

Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir

Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkez kurulma planlarının olduğu yönündeki haberlerin gerçeği... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T23:03+0300

2021-08-22T23:03+0300

2021-08-22T23:40+0300

türkiye

son dakika

dışişleri bakanlığı

kamp

afgan sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesine yer verildi.The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makaleİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.İngiliz basınında yer alan haberlerde Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika, dışişleri bakanlığı, kamp, afgan sığınmacı