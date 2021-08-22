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Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkez kurulma planlarının olduğu yönündeki haberlerin gerçeği... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T23:03+0300
2021-08-22T23:40+0300
türkiye
son dakika
dışişleri bakanlığı
kamp
afgan sığınmacı
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Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesine yer verildi.The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makaleİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.İngiliz basınında yer alan haberlerde Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.
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son dakika, dışişleri bakanlığı, kamp, afgan sığınmacı

Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir

23:03 22.08.2021 (güncellendi: 23:40 22.08.2021)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkez kurulma planlarının olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesine yer verildi.

The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makale

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.
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