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Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20210822/doc-cevikel-gazeteler-rekabette-dijital-platformlara-yenilmeye-mahkumlar-zaten-yeniliyorlar-da-1048252714.html
Doç. Çevikel: Gazeteler rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da
Doç. Çevikel: Gazeteler rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da
Doç. Dr. Çevikel, “Gazetelerin, dijital reklam pastasından aldığı pay şu an yüzde 5’in altında. Gazeteler, bu rekabette dijital platformlara yenilmeye... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T23:28+0300
2021-08-23T14:32+0300
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Doç. Dr. Çevikel: Gazeteler, rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da
Doç. Dr. Çevikel: Gazeteler, rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Çevikel, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yayınlarından çıkan ‘Dijital Çağda Gazeteciliğin Krizi ve Finansmanı’ kitabında gazeteciliğin mevcut durumdaki sorunlarını ele alan Doç. Dr. Tolga Çevikel, “Gazetecilik yapısal bir krizle karşı karşıya. Gazetelerin gelir üretememe ya da giderek daha az gelir elde etme durumu 2007’de başladı. 2008’de de sektör küçülmeye başladı. Gazetelerin küçülmesi 2008’den bu tarafa her yıl giderek artan bir süreç, bu durum devam edecek” diye konuştu.‘Gazetecilikteki mevcut kriz reklam kaybıyla ilgili’“İnternet, gazetelerin reklam gelirlerini çarpıcı bir biçimde düşürüyor. Gazetelerin dijital reklamlardan elde ettikleri reklam gelirleri, basılı mecralardan kaybettikleri reklam gelirlerini karşılayamıyor” şeklinde konuşan Çevikel, şöyle devam etti:“Gazetelerin gelirlerini arttırmaları için şu an için iki yöntem var” diyen Çevikel, şunları söyledi:
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reklam, gazetecilik, radyo, internet, аудио

Doç. Çevikel: Gazeteler rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da

23:28 22.08.2021 (güncellendi: 14:32 23.08.2021)
GÜNDEM DIŞI
Doç. Dr. Çevikel: Gazeteler, rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Doç. Dr. Çevikel, “Gazetelerin, dijital reklam pastasından aldığı pay şu an yüzde 5’in altında. Gazeteler, bu rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da” dedi.
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Çevikel, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yayınlarından çıkan ‘Dijital Çağda Gazeteciliğin Krizi ve Finansmanı’ kitabında gazeteciliğin mevcut durumdaki sorunlarını ele alan Doç. Dr. Tolga Çevikel, Gazetecilik yapısal bir krizle karşı karşıya. Gazetelerin gelir üretememe ya da giderek daha az gelir elde etme durumu 2007’de başladı. 2008’de de sektör küçülmeye başladı. Gazetelerin küçülmesi 2008’den bu tarafa her yıl giderek artan bir süreç, bu durum devam edecek” diye konuştu.

‘Gazetecilikteki mevcut kriz reklam kaybıyla ilgili’

İnternet, gazetelerin reklam gelirlerini çarpıcı bir biçimde düşürüyor. Gazetelerin dijital reklamlardan elde ettikleri reklam gelirleri, basılı mecralardan kaybettikleri reklam gelirlerini karşılayamıyor” şeklinde konuşan Çevikel, şöyle devam etti:
“Gazetecilikteki mevcut kriz, reklam kaybıyla ilgili. Bu kriz, gelip geçici bir trendden kaynaklanmıyor ve geri çevrilmesi mümkün gözükmüyor. Artık gazeteler birbiriyle rekabet etmiyor. Gazetelerin dijital dünyada daha ciddi rakipleri var. Gazeteler, platformlarla yani arama motorları ve sosyal medya şirketleriyle rekabet ediyorlar. Gazeteler, bu rekabette şu an kaybeden konumdalar. Google ve Facebook dijital reklam pastasının yüzde 70-75’ini alıyor. Gazetelerin, dijital reklam pastasından aldığı pay şu an yüzde 5’in altında. Gazeteler, bu rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da.”
“Gazetelerin gelirlerini arttırmaları için şu an için iki yöntem var” diyen Çevikel, şunları söyledi:
“Bunlardan biri ‘ödeme duvarı’ yani ödeme yapmadan gazetenin içeriğine kısmen ya da tamamen ulaşılamaması; diğeri de okurlardan bağış desteği alınması… Ödeme duvarı yönteminin başarılı olmasının ön koşulu, kaliteli ve özgün içerik üretiyor olmanız ve insanların karşılığında ödeme yapma niteliğine sahip haberleri üretebilmeniz.”
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