https://tr.sputniknews.com/20210822/doc-cevikel-gazeteler-rekabette-dijital-platformlara-yenilmeye-mahkumlar-zaten-yeniliyorlar-da-1048252714.html

Doç. Çevikel: Gazeteler rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da

Doç. Çevikel: Gazeteler rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da

Doç. Dr. Çevikel, “Gazetelerin, dijital reklam pastasından aldığı pay şu an yüzde 5’in altında. Gazeteler, bu rekabette dijital platformlara yenilmeye... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T23:28+0300

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2021-08-23T14:32+0300

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Doç. Dr. Çevikel: Gazeteler, rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da Doç. Dr. Çevikel: Gazeteler, rekabette dijital platformlara yenilmeye mahkumlar, zaten yeniliyorlar da

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Çevikel, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yayınlarından çıkan ‘Dijital Çağda Gazeteciliğin Krizi ve Finansmanı’ kitabında gazeteciliğin mevcut durumdaki sorunlarını ele alan Doç. Dr. Tolga Çevikel, “Gazetecilik yapısal bir krizle karşı karşıya. Gazetelerin gelir üretememe ya da giderek daha az gelir elde etme durumu 2007’de başladı. 2008’de de sektör küçülmeye başladı. Gazetelerin küçülmesi 2008’den bu tarafa her yıl giderek artan bir süreç, bu durum devam edecek” diye konuştu.‘Gazetecilikteki mevcut kriz reklam kaybıyla ilgili’“İnternet, gazetelerin reklam gelirlerini çarpıcı bir biçimde düşürüyor. Gazetelerin dijital reklamlardan elde ettikleri reklam gelirleri, basılı mecralardan kaybettikleri reklam gelirlerini karşılayamıyor” şeklinde konuşan Çevikel, şöyle devam etti:“Gazetelerin gelirlerini arttırmaları için şu an için iki yöntem var” diyen Çevikel, şunları söyledi:

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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reklam, gazetecilik, radyo, internet, аудио