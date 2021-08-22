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https://tr.sputniknews.com/20210822/elektrik-sigortasindan-1-metre-boyunda-yilan-cikti-1048226121.html
Elektrik sigortasından 1 metre boyunda yılan çıktı
Elektrik sigortasından 1 metre boyunda yılan çıktı
Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken, 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T12:08+0300
2021-08-22T12:08+0300
2021-08-22T12:08+0300
yaşam
yılan
avcılar
elektrik sistemi
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Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu.Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.
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yılan, avcılar, elektrik sistemi
Elektrik sigortasından 1 metre boyunda yılan çıktı
Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken, 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.
Evlerinde ses duyan vatandaşlar
elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu.
Paniğe kapılan vatandaşlar
itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı.
Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından
cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yaklaşık
1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.