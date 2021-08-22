https://tr.sputniknews.com/20210822/elektrik-sigortasindan-1-metre-boyunda-yilan-cikti-1048226121.html

Elektrik sigortasından 1 metre boyunda yılan çıktı

Elektrik sigortasından 1 metre boyunda yılan çıktı

Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken, 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T12:08+0300

2021-08-22T12:08+0300

2021-08-22T12:08+0300

yaşam

yılan

avcılar

elektrik sistemi

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Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu.Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.

avcılar

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yılan, avcılar, elektrik sistemi