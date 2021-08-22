Emre Mor yeniden Süper Lig'de: Fatih Karagümrük ile anlaştı

Ajansspor'un aktardığına göre, La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2017'de Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro ödeyerek aldığı ancak son dönemlerinde elden çıakrtmak için uğraştığı Emre Mor, Süper Lig'e geliyor.Sözleşmesinin feshedilmesini reddettiDaha önce kulübüyle sözleşme feshi konusunda kulübüyle defalarca görüşme yapan 24 yaşındaki futbolcu, bunu reddetmişti.Menajeri Türkiye'ye getirmeye çalıştıEmre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun yarı maaşını Süper Lig ekibi ödeyecek.
Ajansspor'un aktardığına göre, La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2017'de Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro ödeyerek aldığı ancak son dönemlerinde elden çıakrtmak için uğraştığı Emre Mor, Süper Lig'e geliyor.
Sözleşmesinin feshedilmesini reddetti
Daha önce kulübüyle sözleşme feshi konusunda kulübüyle defalarca görüşme yapan 24 yaşındaki futbolcu, bunu reddetmişti.
Menajeri Türkiye'ye getirmeye çalıştı
Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.