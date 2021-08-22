https://tr.sputniknews.com/20210822/emre-mor-yeniden-super-ligde-fatih-karagumruk-ile-anlasti-1048225866.html

Emre Mor yeniden Süper Lig'de: Fatih Karagümrük ile anlaştı

Emre Mor yeniden Süper Lig'de: Fatih Karagümrük ile anlaştı

Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun yarı maaşını Süper Lig ekibi ödeyecek. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:52+0300

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yaşam

spor

celta vigo

emre mor

futbol

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Ajansspor'un aktardığına göre, La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2017'de Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro ödeyerek aldığı ancak son dönemlerinde elden çıakrtmak için uğraştığı Emre Mor, Süper Lig'e geliyor.Sözleşmesinin feshedilmesini reddettiDaha önce kulübüyle sözleşme feshi konusunda kulübüyle defalarca görüşme yapan 24 yaşındaki futbolcu, bunu reddetmişti.Menajeri Türkiye'ye getirmeye çalıştıEmre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20190802/emre-mor-resmen-galatasarayda-1039827749.html

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spor, celta vigo, emre mor, futbol