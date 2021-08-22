https://tr.sputniknews.com/20210822/eski-esi-tarafindan-silahla-alikonan-kadin-yasamak-istiyorum-lutfen-sesimi-duyun-1048234005.html

Eski eşi tarafından silahla alıkonan kadın: Yaşamak istiyorum, lütfen sesimi duyun

Eski eşi tarafından silahla alıkonan kadın: Yaşamak istiyorum, lütfen sesimi duyun

Evliliğinin ilk aylarında şiddet gördüğü için eşinden boşanan Fatma Yasak, sonrasında yaşadığı süreci sosyal medyada dile getirdi. Eski eşinin, kendisini... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T19:06+0300

2021-08-22T19:06+0300

2021-08-22T19:06+0300

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Şiddet gördüğü için eşinden boşandığını ifade eden Fatma Yasak, eski eşi Alper Tasalı tarafından silahla alıkonulduğunu ancak gözaltına alınan Tasalı'nın tutuksuz yargılandığını ifade etti. Yasak, "Ben yaşamak istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.'Evliliğimizin ilk ayında şiddet görmeye başladım'Yasak, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde anlattı. Evliliğinin ilk aylarından itibaren şiddet gördüğünü belirten Fatma Yasak şu ifadelere yer verdi:'1 saat boyunca ölmemeye çabaladım'Fatma Yasak eşinin kendisine bıçakla da saldırdığını ise şu sözlerle anlattı: 'Temmuz'da eşyalarımla aile evime döndüm'Yasak, eski eşinin kendisini silahla alıkoyduğunu ve belirtti ve şunları söyledi: 'KADES ile şifreli olarak haberleştim'Yasak, kaçırılma esnasında KADES'e ulaştığını, eşinin anlamaması için de şifreli konuştuğunu ifade etti:'Gülmek istiyorum'Fatma Yasak, son dönem yaşanan kadın cinayetlerini hatırlatarak, 'onlardan olmak istemediğini' söyledi ve "Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Alper Tasalı potansiyel bir katildir ve buna göz yummayın ben Özgecan gibi Aleyna gibi olmak istemiyorum bu kişinin tutuklanmasını ve 2 yıldır bana yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun ve duyurun" dedi.Fatma Yasak ayrıca kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da paylaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Alper Tasalı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzaklaştırma kararı alınan Alper Tasalı'nın silahına da polis tarafından incelenmek üzere el konuldu.

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