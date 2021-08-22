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Evi ateşe verip kiracıyı içine kilitledi
Evi ateşe verip kiracıyı içine kilitledi
İstanbul Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi önce yangın çıkardı ardından da kiracısının üzerine kapıyı kilitledi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T18:22+0300
2021-08-22T18:22+0300
türkiye
istanbul
yangın
sancaktepe
kiracı
ev sahibi
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İstanbul ilçesi Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6'ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı.Kiracı ise kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek üzere karakola götürüldü.'Psikolojik sorunları var'Mahalle sakinlerinden Hacı Azad, "Bir yıl önce yine evi yakmıştı. Psikolojisi bozuk. Kaç defa uyardık. Her gece gürültü de yapıyor. Babasına söyledik o da ilgilenmedi. En son bugün yine yaktı. Bir de üst kat kiracısı var onun da kapısını bağlamış ki çıkamasın. Bu şekilde ateşe veriyor kendisi de kaçıyor. Psikolojik sorunlarından ötürü hastanede de yatmıştı" dedi.
türkiye
istanbul
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istanbul, yangın, sancaktepe, kiracı, ev sahibi

Evi ateşe verip kiracıyı içine kilitledi

18:22 22.08.2021
© AABina itfaiye yangın söndürme,
Bina itfaiye yangın söndürme, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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İstanbul Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi önce yangın çıkardı ardından da kiracısının üzerine kapıyı kilitledi.
İstanbul ilçesi Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6'ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı.
Kiracı ise kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek üzere karakola götürüldü.

'Psikolojik sorunları var'

Mahalle sakinlerinden Hacı Azad, "Bir yıl önce yine evi yakmıştı. Psikolojisi bozuk. Kaç defa uyardık. Her gece gürültü de yapıyor. Babasına söyledik o da ilgilenmedi. En son bugün yine yaktı. Bir de üst kat kiracısı var onun da kapısını bağlamış ki çıkamasın. Bu şekilde ateşe veriyor kendisi de kaçıyor. Psikolojik sorunlarından ötürü hastanede de yatmıştı" dedi.
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