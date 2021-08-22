https://tr.sputniknews.com/20210822/fifadan-afganistandaki-kadin-futbolcularin-acil-tahliyesi-icin-cagri-1048225070.html

FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı

FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı

FIFA, Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrıda bulundu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:10+0300

2021-08-22T11:10+0300

2021-08-22T11:21+0300

afganistan

fifa

tahliye

kadın futbol takımı

taliban kontrolünde afganistan

taliban

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Milliyet’in BBC'den aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.Geçen günlerde Kabil Havaalanı'ndaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.

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afganistan, fifa, tahliye, kadın futbol takımı, taliban