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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210822/fifadan-afganistandaki-kadin-futbolcularin-acil-tahliyesi-icin-cagri-1048225070.html
FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı
FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı
FIFA, Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrıda bulundu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T11:10+0300
2021-08-22T11:21+0300
afganistan
fifa
tahliye
kadın futbol takımı
taliban kontrolünde afganistan
taliban
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Milliyet’in BBC'den aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.Geçen günlerde Kabil Havaalanı'ndaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.
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afganistan, fifa, tahliye, kadın futbol takımı, taliban

FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı

11:10 22.08.2021 (güncellendi: 11:21 22.08.2021)
© AFP 2021Afganistan milli kadın futbol takımı
Afganistan milli kadın futbol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AFP 2021
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FIFA, Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrıda bulundu.
Milliyet’in BBC'den aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.
Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.
Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.
Geçen günlerde Kabil Havaalanı'ndaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.
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