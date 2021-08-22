FIFA'dan Afganistan'daki kadın futbolcuların tahliyesi için çağrı

Milliyet’in BBC'den aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.Geçen günlerde Kabil Havaalanı'ndaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.
FIFA, Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrıda bulundu.
Milliyet’in BBC'den aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.
Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.
Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.
Geçen günlerde Kabil Havaalanı'ndaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.