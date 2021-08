Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti: Maddi bir isteğim yok, ailem olsun istiyorum

https://tr.sputniknews.com/20210822/gokhan-gonulun-kardesi-oldugunu-iddia-etti-maddi-bir-istegim-yok-ailem-olsun-istiyorum-1048228038.html

Kocaeli’de, küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakıldığını ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia eden 27 yaşındaki... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül isimli genç, iş başvurusu için istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia etti.27 yıldır yalnız yaşayan ve ailesi olmadan büyüdüğünü belirten Can Gönül, 4 yıl önce işe girmek için kendisinden istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde ailesinin olduğunu öğrendiğini belirtti. ‘18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm’Can Gönül, ailesinin olduğunu şans eseri öğrendiğini ifade etti:‘Amcam her şeyin doğru olduğunu söyledi’Yaklaşık 4 yıldır ailesine ulaşamadığını belirten Gönül, şunları söyledi:Uzun yıllar kaldığı yurtta hep ailesinin gelmesini beklediğini kaydeden Can Gönül, “Artık parasal sebeplerden mi, bakmak mı istemediler bilmiyorum. Ben doğduktan sonra kardeşlerimi alıp gitmişler. Beni de yurda vermişler. Kendimi tanıdığımda zaten yurttaydım. Yurtta bazen insanların anne ve babaları geldiğinde benim annem, babam mı diye bekliyordum. Hep camdan bakıyordum. Ama hiç gelip giden olmadı. Benim maddi bir isteğim yok. Ailem olsun istiyorum. Annem deyince ben ağlıyordum” şeklinde konuştu.

