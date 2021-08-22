https://tr.sputniknews.com/20210822/henri-kasirgasi-abdye-tropikal-firtina-olarak-ulasti-1048236949.html

Henri Kasırgası, ABD’ye tropikal fırtına olarak ulaştı

Henri Kasırgası, ABD’ye tropikal fırtına olarak ulaştı

ABD’yi vurması beklenen Henri Kasırgası, tropikal fırtınaya dönüşerek Rhode Island eyaletine ulaştı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T23:14+0300

2021-08-22T23:14+0300

2021-08-22T23:19+0300

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tropikal kasırga

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurmuştu. NHC, Henri Kasırgasının tropikal fırtına seviyesine gerilediğini ve Rhode Island eyaletine ulaştığını belirtti.Henri'ye saatte 112 kilometre hıza ulaşan rüzgar, şiddetli yağış ve denizdeki yüksek dalgalar eşlik ediyor. Şu ana kadar fırtına ve dalgalar sebebiyle bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Rhode Island’da eyaletin büyük bir kısmını birbirine bağlayan birkaç büyük köprü geçici olarak kapatılırken, sahil yolları kullanılamaz hale geldi.Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England’ın güneyinde ve New York eyaletinde yaşayan milyonlarca kişiye, sel, ağaç devrilmesi ve uzun süreli elektrik kesintileri konusunda uyardı.Tropikal fırtına daha çok şiddetli rüzgar şeklinde etkisini gösterse de uzmanlar, asıl büyük tehlikenin fırtına sebebiyle okyanusta oluşan dev dalgalar ve daha fazla yağış alması beklenen iç kesimlerde su baskınları olacağını belirtti.Henri, 84 bin haneyi elektriksiz bıraktıHenri Tropikal Fırtınasının Rhode Island’da 74 bin ve Connecticut’ta da 20 bin haneyi elektriksiz bıraktığı belirtildi.Yüzlerce uçuş iptal edildiBölgedeki büyük havaalanları fırtına yaklaşırken hala açık olsa da bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve çevresindeki demir yolu ulaşımı da askıya alındı.Kuzeybatıya doğru ilerliyorŞu anda Rhode Island’da bulunan tropikal fırtına, 200 kilometre yarıçapında etkili olan ve yer yer saatte 112 kilometre hızla esen rüzgar ile birlikte kuzeybatıya doğru saatte 14 kilometre hızla ilerliyor. Fırtınaya eşlik eden yoğun yağış sebebiyle Connecticut ve Massachusetts’in bazı kısımlarında sel bekleniyor.Öte yandan Başkan Joe Biden, bölgede acil durum ilan ederek, federal hükümetin afet bölgesine maddi destek vereceğini duyurdu.

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abd, kasırga, tropikal kasırga