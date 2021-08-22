Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210822/ingiltere-savunma-bakani-wallace-turkiye-ve-pakistan-gibi-ulkelerde-multeci-merkezleri-planliyoruz-1048235426.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkezler kurmayı planladıklarını söyledi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T20:48+0300
2021-08-22T22:21+0300
dünya
afganistan
türkiye
ben wallace
sığınmacı
mülteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043389617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2d7e10b00ec400bd8f74f2df2cca2248.jpg
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti. BBC Türkçe'nin The Mail on Sunday gazetesine dayandırdığı habere göre bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarına yer vermedi. Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce 'hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını' ifade etti.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043389617_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_0843fdaa290e1ec77ae3d9efce8a20b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, türkiye, ben wallace, sığınmacı, mülteci

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz

20:48 22.08.2021 (güncellendi: 22:21 22.08.2021)
© REUTERS / SIMON DAWSONBen Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© REUTERS / SIMON DAWSON
Abone ol
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkezler kurmayı planladıklarını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.
BBC Türkçe'nin The Mail on Sunday gazetesine dayandırdığı habere göre bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarına yer vermedi. Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce 'hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını' ifade etti.
22410018
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:55Trump, Biden’ı Afganistan’da kendi çekilme planını izlememekle suçladı: En büyük dış politika utancı
21:42Van'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
21:28CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi
21:18Kazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
21:02Mersin Valiliği'nden açıklama: Görevli memurlar hakkında yasal işlem başlatıldı
20:48İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz
20:34Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti
20:17Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı
20:04Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
19:50Putin: Lavrov'a bazen Savunma Bakanı olmadığını hatırlatmak zorunda kalıyorum
19:35Muharrem İnce'den, Tunç Soyer’e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
19:17Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' yerinde kalacak
19:12A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
19:06Eski eşi tarafından silahla alıkonan kadın: Yaşamak istiyorum, lütfen sesimi duyun
18:43Erdoğan: 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
18:22Evi ateşe verip kiracıyı içine kilitledi
18:13Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı
18:00Ağrı Dağı'na kar yağdı
17:59ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
17:36Libya'da intihar saldırısı