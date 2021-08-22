https://tr.sputniknews.com/20210822/ingiltere-savunma-bakani-wallace-turkiye-ve-pakistan-gibi-ulkelerde-multeci-merkezleri-planliyoruz-1048235426.html

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkezler kurmayı planladıklarını söyledi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T20:48+0300

2021-08-22T20:48+0300

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dünya

afganistan

türkiye

ben wallace

sığınmacı

mülteci

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti. BBC Türkçe'nin The Mail on Sunday gazetesine dayandırdığı habere göre bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarına yer vermedi. Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce 'hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını' ifade etti.

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afganistan, türkiye, ben wallace, sığınmacı, mülteci