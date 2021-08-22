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İngiltere: Taliban konusunda Rusya ve Çin’in işbirliğine ihtiyacımız var
İngiltere: Taliban konusunda Rusya ve Çin’in işbirliğine ihtiyacımız var
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Batılı ülkelerin, ‘Taliban üstünde ılımlılaştıran etkisi olduğunu’ söylediği Rusya ile Çin’in yardımına... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T13:00+0300
2021-08-22T13:00+0300
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İngiliz Dışişleri Bakanı Raab Telegraph gazetesine demecinde, “Rusya ve Çin gibi potansiyel olarak ılımlaştırıcı etkisi olabilecek ülkelerden yardım istememiz gerekecek. Rahatsız edici olsa da bu böyle” dedi.İngiltere, bir dizi anlaşmazlık nedeniyle Rusya ve Çin’le gergin ilişkilere sahip.ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’ın neredeyse tamamında kontrolü ele geçirmiş durumda. Rusya ile Çin’in, Taliban temsilcileri ile iletişimde olan ülkelerden olduğu biliniyor.Rusya Dışişleri yetkilileri, Taliban’ın Afganistan’ın yönetimini ele geçirmiş olmasının, bu ülke ile ilişki kurarken hesaba katılması gereken bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Batılı güçlerin birçoğu Taliban ile iletişim kurmayı reddederken, içlerinde söz konusu gerçekliği kabullenmiş olanlar da bulunuyor.
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rusya, çin, ingiltere, afganistan, taliban, politika, siyaset

İngiltere: Taliban konusunda Rusya ve Çin’in işbirliğine ihtiyacımız var

13:00 22.08.2021
© TwitterRusya - İngiltere
Rusya - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Twitter
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Batılı ülkelerin, ‘Taliban üstünde ılımlılaştıran etkisi olduğunu’ söylediği Rusya ile Çin’in yardımına başvurmalarının gerekebileceğini belirtti.
İngiliz Dışişleri Bakanı Raab Telegraph gazetesine demecinde, “Rusya ve Çin gibi potansiyel olarak ılımlaştırıcı etkisi olabilecek ülkelerden yardım istememiz gerekecek. Rahatsız edici olsa da bu böyle” dedi.
İngiltere, bir dizi anlaşmazlık nedeniyle Rusya ve Çin’le gergin ilişkilere sahip.
ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’ın neredeyse tamamında kontrolü ele geçirmiş durumda. Rusya ile Çin’in, Taliban temsilcileri ile iletişimde olan ülkelerden olduğu biliniyor.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Taliban’ın Afganistan’ın yönetimini ele geçirmiş olmasının, bu ülke ile ilişki kurarken hesaba katılması gereken bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Batılı güçlerin birçoğu Taliban ile iletişim kurmayı reddederken, içlerinde söz konusu gerçekliği kabullenmiş olanlar da bulunuyor.
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