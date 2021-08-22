https://tr.sputniknews.com/20210822/iranin-yeni-disisleri-bakan-adayi-disisleri-artik-bir-nukleer-anlasma-bakanligi-olmayacak-1048237194.html

İran’ın yeni Dışişleri Bakan Adayı: Dışişleri artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak

İran’ın yeni Dışişleri Bakan Adayı: Dışişleri artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T23:27+0300

2021-08-22T23:27+0300

2021-08-22T23:27+0300

dünya

iran

hüseyin emir abdullahiyan

iran nükleer anlaşması

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İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran meclisinde konuştu. Abdullahiyan, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, bir önceki hükümetin dış politikalarını eleştirerek yeni dönemde kendilerini nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını ancak yaptırımların kaldırılması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma Bakanlığı olmayacağını belirterek, “Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışacağız. Ancak dış politikamızı nükleer anlaşmaya bağlamayacağız” ifadelerini kullandı.ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ihyası için Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer müzakereleri sürdüreceklerini belirten Abdullahiyan, “Mantık çerçevesinde oluşturulan hiçbir müzakereden kaçmayız” dedi.Abdullahiyan, yeni dönemde dış politika önceliklerinin Asya ve diğer komşu ülkeler olacağını belirterek, “Dış politikamız sadece bir bölge ya da alanla sınırlı olmayacak. Ancak İslam ülkeleri ve komşu ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Bazı ülkeleri dış politikada önceliğimiz olarak belirledik ve bu doğrultuda adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

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iran, hüseyin emir abdullahiyan, iran nükleer anlaşması