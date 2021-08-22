https://tr.sputniknews.com/20210822/isidlinin-cep-telefonundan-canli-bomba-yelegi-yapimi-videolari-cikti-1048226240.html

IŞİD'linin cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı

IŞİD'linin cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı

Adana’da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, bir zanlının cep telefonundan 52 sayfa 'canlı bomba yeleğinin nasıl... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T12:12+0300

2021-08-22T12:12+0300

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suriye

işid

adana

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte IŞİD faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı bu çalışmada IŞİD'in yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi. Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye’de IŞİD içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye’deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya yerleştiklerini belirledi.Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 18 Ağustos günü şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyette sorguları sırasında bazı detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan Ahmet Veyis’in cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı ve kullanımıyla ilgili 52 sayfalık görsel ve açıklayıcı bilgilerin yer aldığı belgeler çıktı. Aynı operasyonda yakalanan Mahmut el-Hasan’ın çatışma bölgelerinde elinde uzun namlulu silahla çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Ali el-Mustafa ve Ahmet Ali Eyüp Nacar, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen; Ahmet Veyis, Mahmut el-Hasan, Abdulkerim el-Ubeyit ve Yusuf Abdulkadir tutuklandı.

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