https://tr.sputniknews.com/20210822/istanbul-valisi-yerlikaya-mavi-renk-icin-344-bin-792-hemserimiz-kaldi-1048231661.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını açıkladı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T16:34+0300

2021-08-22T16:34+0300

2021-08-22T16:34+0300

istanbul

ali yerlikaya

aşı

koronavirüs

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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

istanbul

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istanbul, ali yerlikaya, aşı, koronavirüs