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https://tr.sputniknews.com/20210822/istanbulda-isid-operasyonu-10-gozalti-1048226946.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T12:45+0300
2021-08-22T12:45+0300
2021-08-22T12:48+0300
istanbul
işid
operasyon
gözaltı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 19 Ağustos'ta, 8 ilçedeki 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
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istanbul, işid, operasyon, gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı 12:45 22.08.2021 (güncellendi: 12:48 22.08.2021)
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 19 Ağustos'ta, 8 ilçedeki 12 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.