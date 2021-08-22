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İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sonrası şüpheli ölüm: İnceleme başlatıldı
İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sonrası şüpheli ölüm: İnceleme başlatıldı
Gineli Simone Bıchara Abibe'nin İstanbul'daki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatıldı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:19+0300
2021-08-22T14:19+0300
2021-08-22T14:19+0300
türkiye
istanbul
gine
operasyon
ameliyat
doktor
estetik
yağ aldırma
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Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni olduğu belirtilen Abibe, Ataşehir'de özel bir hastanedeki yağ aldırma operasyonunun ardından yaşamını yitirdi.Savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından hastanede inceleme yapıldı. Abibe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, gine, operasyon, ameliyat, doktor, estetik, yağ aldırma
İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sonrası şüpheli ölüm: İnceleme başlatıldı
Gineli Simone Bıchara Abibe'nin İstanbul'daki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni olduğu belirtilen Abibe,
Ataşehir'de özel bir hastanedeki yağ aldırma operasyonunun ardından yaşamını yitirdi.
Savcılık
talimatı
üzerine polis
ekipleri
tarafından hastanede
inceleme
yapıldı. Abibe'nin cenazesi,
otopsi
yapılmak üzere götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı
araştırma başlattı.