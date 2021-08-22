https://tr.sputniknews.com/20210822/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-34-milyon-lira-ceza-1048225635.html

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3.4 milyon lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3.4 milyon lira ceza

Kocaeli'de yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:42+0300

2021-08-22T11:42+0300

2021-08-22T11:42+0300

izmit körfezi

kirlilik

gemi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti. Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekilerek kirliliğin yayılması önlendi. Ekiplerce İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan bandıralı 'Grande Portogallo' isimli gemiye, 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla sabah yapılan denetimlerde, ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyi temizlendi ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldı.

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izmit körfezi, kirlilik, gemi