https://tr.sputniknews.com/20210822/kabil-havalimaninda-duvarin-uzerinden-abd-askerlerine-verilirken-goruntulenen-bebek-ailesine-1048229101.html
Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:31+0300
2021-08-22T14:31+0300
2021-08-22T14:36+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
bebek
abd askeri
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.Kirby, ABD askerinin bu tutumunu ‘bir merhamet eylemi’ olarak nitelendirdi.Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.
afganistan
bebek
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, bebek, abd askeri, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
14:31 22.08.2021 (güncellendi: 14:36 22.08.2021)
Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.
Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.
Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.
Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.
Kirby, ABD askerinin bu tutumunu ‘bir merhamet eylemi’ olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.