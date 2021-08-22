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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210822/kabil-havalimaninda-duvarin-uzerinden-abd-askerlerine-verilirken-goruntulenen-bebek-ailesine-1048229101.html
Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:31+0300
2021-08-22T14:36+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
bebek
abd askeri
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.Kirby, ABD askerinin bu tutumunu ‘bir merhamet eylemi’ olarak nitelendirdi.Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.
afganistan
bebek
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, bebek, abd askeri, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu

14:31 22.08.2021 (güncellendi: 14:36 22.08.2021)
© REUTERS / OMAR HAIDARIABD askerlerinin Kabil Havaalanı'nda küçük bebeği tutuşu tepkilere neden oldu
ABD askerlerinin Kabil Havaalanı'nda küçük bebeği tutuşu tepkilere neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© REUTERS / OMAR HAIDARI
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Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.
Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.
Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.
Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.
Kirby, ABD askerinin bu tutumunu ‘bir merhamet eylemi’ olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.
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