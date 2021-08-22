https://tr.sputniknews.com/20210822/kirsehirde-kadin-cinayeti-afgan-kadin-bicaklanarak-olduruldu-1048222870.html

Kırşehir'de kadın cinayeti: Afgan kadın, bıçaklanarak öldürüldü

Kırşehir'de kadın cinayeti: Afgan kadın, bıçaklanarak öldürüldü

Kırşehir'de Afganistan uyruklu Z.H. (30) isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Afganistanlı erkek B.M.A. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T05:15+0300

2021-08-22T05:15+0300

2021-08-22T05:15+0300

türkiye

kırşehir

kadın cinayeti

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Olay, saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Z.H. isimli kadın, oturduğu binanın önünde Afganistanlı erkek B.M.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. belinden çıkardığı bıçakla Z.H.?yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı B.M.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Afganlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

türkiye

kırşehir

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kırşehir, kadın cinayeti