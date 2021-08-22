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https://tr.sputniknews.com/20210822/kuyumcunun-yuzune-tasla-vurup-altinlarla-kacti-1048220767.html
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, iş yeri sahibinin yüzüne taşla vurduktan sonra aldığı altınlarla birlikte olay yerinden... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T00:30+0300
2021-08-22T00:30+0300
türkiye
kocaeli
dilovası
kuyumcu
taş
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, öğle saatlerinde, meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kişi altın ve mücevherlere baktı. İş yeri sahibi ile bu sırada pazarlık yapan elleri eldivenli şüpheli, bilezikleri eline aldığı esnada yanında bulunan taşla kuyumcunun yüzüne vurdu. Aldığı darbe sonucu kuyumcunun yere düşmesini fırsat bilen şüpheli altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı. Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olay anı dükkan içeresinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili olarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, dilovası, kuyumcu, taş

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı

00:30 22.08.2021
© DHAKuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© DHA
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, iş yeri sahibinin yüzüne taşla vurduktan sonra aldığı altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, öğle saatlerinde, meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kişi altın ve mücevherlere baktı.
İş yeri sahibi ile bu sırada pazarlık yapan elleri eldivenli şüpheli, bilezikleri eline aldığı esnada yanında bulunan taşla kuyumcunun yüzüne vurdu.
Aldığı darbe sonucu kuyumcunun yere düşmesini fırsat bilen şüpheli altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı. Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay anı dükkan içeresinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili olarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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