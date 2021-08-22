https://tr.sputniknews.com/20210822/lavrov-taliban-verdigi-sozleri-su-an-icin-tutuyor--1048231752.html
Lavrov: Taliban verdiği sözleri şu an için tutuyor
Lavrov: Taliban verdiği sözleri şu an için tutuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban’ın askeri eylemlere son verme ve Afgan bölgeleri ile temas kurma konularında şimdiye dek verdiği sözleri... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T16:42+0300
2021-08-22T16:42+0300
2021-08-22T16:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı bir parti toplantısında, “Taliban güçlerinin, savaş eylemlerine son verilmesi, çatışmada yer almış herkesin affedilmesi ve kapsayıcı koalisyon yönetimlerinin oluşturulması adına ülke genelinde diyalog kurulması gerekliliği konularına dair yaptıkları açıklamaları şu an için yerine getirdiklerini görüyoruz” açıklamasını yaptı. Lavrov, Birleşik Rusya Partisi temsilcilerinin yer aldığı toplantıdaki açıklamalarında, Taliban güçlerinin, dün eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Ulusal Uzlaşı Komisyonu yöneticisi Abdullah Abdullah ve bugün de ülkenin kuzeyinde Taliban’a karşı direniş ortaya koymaya devam edeceklerini söyleyen Pencşir vilayeti ile temas kurduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Taliban güçlerinin eylemlerinin, Orta Asya’daki müttefiklerinin güvenliği bakımından Rusya için çok mühim bir mesele olduğunu söyledi ve ekledi: “Rusya Federasyonu toprakları için bazı risklerin ortaya çıkıp çıkmaması, onların güvenliğine bağlı.” Taliban: 34 Afgan bölgesinden 20’sinin yöneticileri ile görüşülecek Bu sırada, bir Taliban temsilcisi de Reuters haber ajansına açıklamasında, Taliban komutanlarının gelecek birkaç gün içinde Afganistan’ın 34 bölgesinden 20’sinin valileri ve bürokratları ile görüşmeler yapacaklarını söyledi. Söz konusu görüşmelerin amacının, işbirliği arayışı ve bu bölgelerin güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Taliban temsilcisi, eski hükümette yer alan hiçbir yetkiliyi, bize bağlılıklarını ilan etmeleri için zorlamıyoruz. İstedikleri buysa, ülkeyi terk etmeye hakları var dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210822/putin-afganistandaki-militanlarin-siginmaci-gorunumunde-ulkemize-girmesini-istemiyoruz-1048228820.html
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Lavrov: Taliban verdiği sözleri şu an için tutuyor
16:42 22.08.2021 (güncellendi: 16:43 22.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban’ın askeri eylemlere son verme ve Afgan bölgeleri ile temas kurma konularında şimdiye dek verdiği sözleri tuttuğunu söyledi. Taliban güçleri, Afganistan bölgelerinin yarısından fazlasının yöneticileri ile temas kurduklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı bir parti toplantısında, “Taliban güçlerinin, savaş eylemlerine son verilmesi, çatışmada yer almış herkesin affedilmesi ve kapsayıcı koalisyon yönetimlerinin oluşturulması adına ülke genelinde diyalog kurulması gerekliliği konularına dair yaptıkları açıklamaları şu an için yerine getirdiklerini görüyoruz” açıklamasını yaptı.
Lavrov, Birleşik Rusya Partisi temsilcilerinin yer aldığı toplantıdaki açıklamalarında, Taliban güçlerinin, dün eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Ulusal Uzlaşı Komisyonu yöneticisi Abdullah Abdullah ve bugün de ülkenin kuzeyinde Taliban’a karşı direniş ortaya koymaya devam edeceklerini söyleyen Pencşir vilayeti ile temas kurduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Taliban güçlerinin eylemlerinin, Orta Asya’daki müttefiklerinin güvenliği bakımından Rusya için çok mühim bir mesele olduğunu söyledi ve ekledi: “Rusya Federasyonu toprakları için bazı risklerin ortaya çıkıp çıkmaması, onların güvenliğine bağlı.”
Taliban: 34 Afgan bölgesinden 20’sinin yöneticileri ile görüşülecek
Bu sırada, bir Taliban temsilcisi de Reuters haber ajansına açıklamasında, Taliban komutanlarının gelecek birkaç gün içinde Afganistan’ın 34 bölgesinden 20’sinin valileri ve bürokratları ile görüşmeler yapacaklarını söyledi.
Söz konusu görüşmelerin amacının, işbirliği arayışı ve bu bölgelerin güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Taliban temsilcisi, eski hükümette yer alan hiçbir yetkiliyi, bize bağlılıklarını ilan etmeleri için zorlamıyoruz. İstedikleri buysa, ülkeyi terk etmeye hakları var dedi.