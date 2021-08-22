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Libya'da intihar saldırısı
Libya'da intihar saldırısı
Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T17:36+0300
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dünya
ortadoğu
libya
saldırı
intihar saldırısı
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Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusunun konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu aktarıldı.Haberde, geçiş noktasının yaklaşık 200 metre uzağındaki yakıt istasyonunun olaydan etkilenmediği ifade edildi.Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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ortadoğu, libya, saldırı, intihar saldırısı

Libya'da intihar saldırısı

17:36 22.08.2021 (güncellendi: 17:40 22.08.2021)
© REUTERS / Costas BaltasLibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusunun konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.
Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu aktarıldı.
Haberde, geçiş noktasının yaklaşık 200 metre uzağındaki yakıt istasyonunun olaydan etkilenmediği ifade edildi.
Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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