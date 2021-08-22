https://tr.sputniknews.com/20210822/macta-fenalasan-besiktasli-futbolcu-nsakala-hastaneye-kaldirildi-1048220377.html
Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T00:09+0300
2021-08-22T00:09+0300
2021-08-22T00:11+0300
türkiye
spor
beşiktaş
maç
mehmet muharrem kasapoğlu
fabrice n'sakala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048220166_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3a1c330f33a5a58de7a751aceec93ab4.jpg
Gaziantep FK maçının 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı.Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.Beşiktaş'tan açıklama: açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştirBu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Bakan Kasapoğlu'ndan geçmiş olsun mesajıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048220166_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5ec1f767bb5348af3a447d60ae47f7db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor, beşiktaş, maç, mehmet muharrem kasapoğlu, fabrice n'sakala
Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
00:09 22.08.2021 (güncellendi: 00:11 22.08.2021)
Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep FK maçının 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı.
Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.
Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.
Beşiktaş'tan açıklama: açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir
Bu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bakan Kasapoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.