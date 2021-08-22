https://tr.sputniknews.com/20210822/macta-fenalasan-besiktasli-futbolcu-nsakala-hastaneye-kaldirildi-1048220377.html

Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı

Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T00:09+0300

2021-08-22T00:09+0300

2021-08-22T00:11+0300

türkiye

spor

beşiktaş

maç

mehmet muharrem kasapoğlu

fabrice n'sakala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048220166_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3a1c330f33a5a58de7a751aceec93ab4.jpg

Gaziantep FK maçının 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı.Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.Beşiktaş'tan açıklama: açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştirBu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Bakan Kasapoğlu'ndan geçmiş olsun mesajıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, beşiktaş, maç, mehmet muharrem kasapoğlu, fabrice n'sakala