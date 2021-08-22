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Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
Muğla'da yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T12:47+0300
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türkiye
marmaris
yangın
orman yangını
orman
doğal afet
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, Marmaris ilçesinde yanan alanların yeşillendiğini ve kuşların bölgeye dönmeye başlamasını fotoğrafladı.İlemin, yangının yaban hayatına etkisini araştırmak amacıyla sahada inceleme yaptığını söyledi. Bu sırada bazı alanların yeniden yeşillendiğini gördüğünü anlatan İlemin, bölgede kuş seslerini duymaya başladığını kaydetti ve "Yanan alanların yeşillenmesi bu alanda yaşayan hayvanları da sevindirdi" dedi.Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da "Size güzel haberlerim var" notuyla paylaşan İlemin, yaptığı gözlemlerini de takipçilerine aktardı.Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçtiğini ifade eden İlemin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, marmaris, yangın, orman yangını, orman, doğal afet

Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı

12:47 22.08.2021
© AAMuğla'da yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi.
Muğla'da yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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Muğla'da yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, Marmaris ilçesinde yanan alanların yeşillendiğini ve kuşların bölgeye dönmeye başlamasını fotoğrafladı.
İlemin, yangının yaban hayatına etkisini araştırmak amacıyla sahada inceleme yaptığını söyledi. Bu sırada bazı alanların yeniden yeşillendiğini gördüğünü anlatan İlemin, bölgede kuş seslerini duymaya başladığını kaydetti ve "Yanan alanların yeşillenmesi bu alanda yaşayan hayvanları da sevindirdi" dedi.
Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da "Size güzel haberlerim var" notuyla paylaşan İlemin, yaptığı gözlemlerini de takipçilerine aktardı.
Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçtiğini ifade eden İlemin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayıt, sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın, yanmış orman ve ağaçlara dokunulmadığında neler oluyor? Kızıl sırtlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş. Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor. Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt. Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor."
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