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https://tr.sputniknews.com/20210822/meb-pansiyonlarina-yeni-personel-alinacak-1048229210.html
MEB pansiyonlarına yeni personel alınacak
MEB pansiyonlarına yeni personel alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:31+0300
2021-08-22T14:31+0300
recep tayyip erdoğan
meb
personel
mahmut özer
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül’de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah.”
https://tr.sputniknews.com/20210821/meb-yuz-yuze-egitime-iliskin-tedbirleri-belirledi-1048207853.html
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recep tayyip erdoğan, meb, personel, mahmut özer

MEB pansiyonlarına yeni personel alınacak

14:31 22.08.2021
© AAOkul - çocuk - öğrenci - sınıf
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı pansiyonlarda personel ihtiyacının ön plana çıktığını ifade eden Bakan Özer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi” dedi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak.
Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül’de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah.”
Çocuk - okul - öğrenci - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
YAŞAM
MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
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