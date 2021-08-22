https://tr.sputniknews.com/20210822/nato-kabil-havalimanindaki-tahliyeler-sirasinda-en-az-20-sivil-oldu--1048228680.html
NATO: Kabil havalimanındaki tahliyeler sırasında en az 20 sivil öldü
NATO: Kabil havalimanındaki tahliyeler sırasında en az 20 sivil öldü
NATO yetkilileri, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da, tahliye bekleyişinin sürdüğü Kabil havalimanı içinde ve dışında şimdiye dek en az 20 kişinin... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:06+0300
2021-08-22T14:06+0300
2021-08-22T14:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
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İsminin gizli tutulmasını isteyen NATO yetkilisi Reuters haber ajansına açıklamasında, binlerce Afgan ve yabancının tahliye için akın ettiği Kabil havalimanında son yedi gün içinde en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. NATO yetkilisi, “Kabil havalimanı dışındaki kriz üzücü. Odaklanmış olduğumuz şey, tüm yabancıları mümkün olan en kısa sürede tahliye etmek” dedi. Yetkili, tahliyeler için sahada bulunan NATO güçlerinin, Taliban ile yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın önüne geçmek adına Kabil havalimanının dış alanlarından uzak durduğunu da sözlerine ekledi. İngiltere: Kabil havalimanı dışındaki izdihamda 7 sivil hayatını kaybettiİngiltere’nin bir savunma sözcüsüyse havaalanı yakınında yaşanan bir izdihamda 7 Afgan’ın yaşamını yitirdiğini belirtti. İngiliz yetkili, “Düşüncelerimiz, Kabil’deki kalabalıklar içinde üzücü bir biçimde ölen 7 Afgan sivilin aileleriyle” açıklamasını yaptı, ancak söz konusu sivillerin ölümüne neden olan izdihamın nasıl çıktığına dair bilgi paylaşmadı. Yetkili, “Sahadaki koşullar son derece zorlu ancak durumu olabildiğince güvenli ve sıkı bir şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. Taliban: ABD bütün gücüne rağmen havaalanında düzeni sağlayamadı Bir Taliban sözcüsü ise, binlerce Afgan’ın tahliye edilebilmek için bekleyişte olduğu Kabil havaalanında yaşanan kaosun suçlusunun ABD olduğunu söyledi. Reuters haber ajansına göre Taliban sözcüsü Amir Khan Mutaqi, “Amerika, bütün gücüne ve techizatına rağmen havaalanında düzeni sağlayamadı. Ülkenin her bir yanında sükunet hakim, fakat Kabil havalimanına kaos hakim” açıklamasını yaptı. Kabil’den tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi adına havalimanının güvenliği 4 bin 500 ABD ve 900 İngiliz askeri tarafından sağlanıyor. Havalimanı çevresinin kontrolü ise Taliban güçlerinin elinde.
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abd, ingiltere, nato, afganistan, taliban
NATO: Kabil havalimanındaki tahliyeler sırasında en az 20 sivil öldü
NATO yetkilileri, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da, tahliye bekleyişinin sürdüğü Kabil havalimanı içinde ve dışında şimdiye dek en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Taliban sözcüleri, Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nda yaşanan kaostan ABD’yi sorumlu tuttu.
İsminin gizli tutulmasını isteyen NATO yetkilisi Reuters haber ajansına açıklamasında, binlerce Afgan ve yabancının tahliye için akın ettiği Kabil havalimanında son yedi gün içinde en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
NATO yetkilisi, “Kabil havalimanı dışındaki kriz üzücü. Odaklanmış olduğumuz şey, tüm yabancıları mümkün olan en kısa sürede tahliye etmek” dedi. Yetkili, tahliyeler için sahada bulunan NATO güçlerinin, Taliban ile yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın önüne geçmek adına Kabil havalimanının dış alanlarından uzak durduğunu da sözlerine ekledi.
İngiltere: Kabil havalimanı dışındaki izdihamda 7 sivil hayatını kaybetti
İngiltere’nin bir savunma sözcüsüyse havaalanı yakınında yaşanan bir izdihamda 7 Afgan’ın yaşamını yitirdiğini belirtti. İngiliz yetkili, “Düşüncelerimiz, Kabil’deki kalabalıklar içinde üzücü bir biçimde ölen 7 Afgan sivilin aileleriyle” açıklamasını yaptı, ancak söz konusu sivillerin ölümüne neden olan izdihamın nasıl çıktığına dair bilgi paylaşmadı. Yetkili, “Sahadaki koşullar son derece zorlu ancak durumu olabildiğince güvenli ve sıkı bir şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Taliban: ABD bütün gücüne rağmen havaalanında düzeni sağlayamadı
Bir Taliban sözcüsü ise, binlerce Afgan’ın tahliye edilebilmek için bekleyişte olduğu Kabil havaalanında yaşanan kaosun suçlusunun ABD olduğunu söyledi.
Reuters haber ajansına göre Taliban sözcüsü Amir Khan Mutaqi, “Amerika, bütün gücüne ve techizatına rağmen havaalanında düzeni sağlayamadı. Ülkenin her bir yanında sükunet hakim, fakat Kabil havalimanına kaos hakim” açıklamasını yaptı.
Kabil’den tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi adına havalimanının güvenliği 4 bin 500 ABD ve 900 İngiliz askeri tarafından sağlanıyor. Havalimanı çevresinin kontrolü ise Taliban güçlerinin elinde.