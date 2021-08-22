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New York’ta Henri Kasırgası alarmı: Acil durum ilan edildi
New York’ta Henri Kasırgası alarmı: Acil durum ilan edildi
ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York’ta acil durum ilan edildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T00:28+0300
2021-08-22T00:28+0300
dünya
kasırga
acil durum
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu. New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York’ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York’ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası’nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi. Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.
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kasırga, acil durum

New York’ta Henri Kasırgası alarmı: Acil durum ilan edildi

00:28 22.08.2021
© AFP 2021ABD - Kasırga
ABD - Kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AFP 2021
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ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York’ta acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu.
New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı.
New York’ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York’ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası’nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi.
Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.
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