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https://tr.sputniknews.com/20210822/ortayli-dunyanin-jandarmaligina-girisen-abd-afganistanda-tutunamadi--1048232204.html
Ortaylı: Dünyanın jandarmalığına girişen ABD, Afganistan'da tutunamadı
Ortaylı: Dünyanın jandarmalığına girişen ABD, Afganistan'da tutunamadı
İlber Ortaylı, bugünkü yazısında "Son Taliban istilasında yeryüzü tarihinin en büyük skandallarından biri daha doğrusu utanmazlığı ortaya çıktı. Dünyanın... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T16:58+0300
2021-08-22T16:59+0300
abd
afganistan
ilber ortaylı
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Afganistan' başlıklı yazısında ABD’nin Afganistan’da tutunamadığını ve kendisiyle işbirliği yapanları da yüzüstü bırakarak bölgeyi terk ettiğini belirtti.Ortaylı dış kuvvetlerin Afganistan’a yeni bir düzen ve hakimiyet getiremeyeceğini fakat karışıklık yarattığını ifade etti: "Son Taliban istilasında yeryüzü tarihinin en büyük skandallarından biri daha doğrusu utanmazlığı ortaya çıktı. Dünyanın jandarmalığına ve düzenleyiciliğine girişen ABD, Afganistan’a müdahale eden büyük devletlerin nihai kaderine düştü; tutunamadı. Kendisine muhalif gruplarla baş edemedi ve kendi taraftarı olan grup ve kabileleri de yüz üstü bırakarak bölgeyi terk etti. Salı Sedat Ergin’in 'Kabil’in Çöküşü ve Biden’ın Büyük Fiyaskosu' makalesi ABD’nin tarihi yolunun iflasını ve lider olarak çapsızlığını ifade ediyor. Bu aslında Vietnam’dan sonra ortaya çıkan emperyalist paradoksun çok muthik (trajikomik) bir örneğidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasını hızlandıran bir süreçtir. Dış kuvvetler Afganistan’a yeni bir düzen ve hâkimiyet getiremezler fakat karışıklık yaratırlar. Tarihte bunun istisnası sadece Timurlular oldu. Timur’un soyundan gelenler Herat ve Kandahar bölgesinde (ki Babür de mezarını oraya nakletmiştir Hindistan’da hükmetmesine rağmen) tek örnektir."Ortaylı yazısında Büyükelçi Müfit Özdeş’in hatıralarından da bir örnek verdi. Ortaylı, Özdeş’in “Bu müdahaleyi Türkiye yapacaksa kendi başına yapar. NATO bayrağı altında girmesi tepki çeker ” sözlerini aktardı: "Büyükelçi Müfit Özdeş’in yakında çıkacak olan hatıratında Afganistan’da dış kuvvete müdahalenin sözü açıldığında Afganistan ayanının ve halkın “Bu müdahaleyi Türkiye yapacaksa kendi başına yapar. NATO bayrağı altında girmesi tepki çeker. Türk gelip başkası adına burada kurşun sıkmasın” deyişini naklediyor. Gözlemler enteresandır. Çıkan kitapta okunabilecektir. Yakından tanıdığım Profesör Ahmet Kasım Han’ın çarşamba günkü Hürriyet’teki röportajı dikkate değer. Afganistan’da tıpkı Büyükelçi Müfit Özdeş gibi Peştunların milliyetçi yaklaşımlarına işaret ediyor. Dolayısıyla Irak ve Suriye’nin dışında bölgede bizim anladığımız gibi bağnaz ve saldırgan (ki öyledir) tavrına rağmen bir de Peştun milliyetçiliği etrafında bir memleketi yeniden düzenleme iddiasında bir grup hâkim olacak gibi gözüküyor. Ama Ahmet Bey bunların arasında çatışma da çıkabileceğini düşünüyor."
https://tr.sputniknews.com/20210819/dogu-perincek-afganistana-cagdaslasma-kadin-erkek-esitligi-talibandan-gelecek-1048171326.html
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abd, afganistan, ilber ortaylı

Ortaylı: Dünyanın jandarmalığına girişen ABD, Afganistan'da tutunamadı

16:58 22.08.2021 (güncellendi: 16:59 22.08.2021)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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İlber Ortaylı, bugünkü yazısında "Son Taliban istilasında yeryüzü tarihinin en büyük skandallarından biri daha doğrusu utanmazlığı ortaya çıktı. Dünyanın jandarmalığına ve düzenleyiciliğine girişen ABD, Afganistan’a müdahale eden büyük devletlerin nihai kaderine düştü; tutunamadı" ifadelerini kullandı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Afganistan' başlıklı yazısında ABD’nin Afganistan’da tutunamadığını ve kendisiyle işbirliği yapanları da yüzüstü bırakarak bölgeyi terk ettiğini belirtti.
Ortaylı dış kuvvetlerin Afganistan’a yeni bir düzen ve hakimiyet getiremeyeceğini fakat karışıklık yarattığını ifade etti: "Son Taliban istilasında yeryüzü tarihinin en büyük skandallarından biri daha doğrusu utanmazlığı ortaya çıktı. Dünyanın jandarmalığına ve düzenleyiciliğine girişen ABD, Afganistan’a müdahale eden büyük devletlerin nihai kaderine düştü; tutunamadı. Kendisine muhalif gruplarla baş edemedi ve kendi taraftarı olan grup ve kabileleri de yüz üstü bırakarak bölgeyi terk etti. Salı Sedat Ergin’in 'Kabil’in Çöküşü ve Biden’ın Büyük Fiyaskosu' makalesi ABD’nin tarihi yolunun iflasını ve lider olarak çapsızlığını ifade ediyor. Bu aslında Vietnam’dan sonra ortaya çıkan emperyalist paradoksun çok muthik (trajikomik) bir örneğidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasını hızlandıran bir süreçtir. Dış kuvvetler Afganistan’a yeni bir düzen ve hâkimiyet getiremezler fakat karışıklık yaratırlar. Tarihte bunun istisnası sadece Timurlular oldu. Timur’un soyundan gelenler Herat ve Kandahar bölgesinde (ki Babür de mezarını oraya nakletmiştir Hindistan’da hükmetmesine rağmen) tek örnektir."
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Ortaylı yazısında Büyükelçi Müfit Özdeş’in hatıralarından da bir örnek verdi. Ortaylı, Özdeş’in “Bu müdahaleyi Türkiye yapacaksa kendi başına yapar. NATO bayrağı altında girmesi tepki çeker ” sözlerini aktardı: "Büyükelçi Müfit Özdeş’in yakında çıkacak olan hatıratında Afganistan’da dış kuvvete müdahalenin sözü açıldığında Afganistan ayanının ve halkın “Bu müdahaleyi Türkiye yapacaksa kendi başına yapar. NATO bayrağı altında girmesi tepki çeker. Türk gelip başkası adına burada kurşun sıkmasın” deyişini naklediyor. Gözlemler enteresandır. Çıkan kitapta okunabilecektir. Yakından tanıdığım Profesör Ahmet Kasım Han’ın çarşamba günkü Hürriyet’teki röportajı dikkate değer. Afganistan’da tıpkı Büyükelçi Müfit Özdeş gibi Peştunların milliyetçi yaklaşımlarına işaret ediyor. Dolayısıyla Irak ve Suriye’nin dışında bölgede bizim anladığımız gibi bağnaz ve saldırgan (ki öyledir) tavrına rağmen bir de Peştun milliyetçiliği etrafında bir memleketi yeniden düzenleme iddiasında bir grup hâkim olacak gibi gözüküyor. Ama Ahmet Bey bunların arasında çatışma da çıkabileceğini düşünüyor."
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