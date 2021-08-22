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Otobüste maske tartışması: Kovid-19 geçiren yolcu isyan etti
Otobüste maske tartışması: Kovid-19 geçiren yolcu isyan etti
İstanbul’da bir belediye otobüsünde maske takma tartışması yaşandı. Bir yolcu cep telefonuyla konuşurken maskesini yüzünden indirince kavga çıktı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T15:55+0300
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koronavirüs
istanbul
otobüs
maske
koronavirüs
kovid-19
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İstanbul'da belediye otobüsündeki bir yolcu, maskesini indirerek seyahat etti.Bir sağlık çalışanının uyarısına rağmen maskesini düzeltmeyen yolcuya otobüsteki diğer yolcular da tepki gösterdi.Maskesini düzeltmeyi reddeden yolcunun hemen arkasındaki koltukta oturan bir kadın yolcu da Kovid-19 geçirdiğini söyleyerek ‘‘Ben bu maskeyle nefes alamıyorum ama takıyorum, sen neden düzgün takmıyorsun’’ diyerek isyan etti.
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istanbul, otobüs, maske, koronavirüs, kovid-19

Otobüste maske tartışması: Kovid-19 geçiren yolcu isyan etti

15:55 22.08.2021 (güncellendi: 16:08 22.08.2021)
© DHAOtobüste maske tartışması
Otobüste maske tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© DHA
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İstanbul’da bir belediye otobüsünde maske takma tartışması yaşandı. Bir yolcu cep telefonuyla konuşurken maskesini yüzünden indirince kavga çıktı.
İstanbul'da belediye otobüsündeki bir yolcu, maskesini indirerek seyahat etti.
Bir sağlık çalışanının uyarısına rağmen maskesini düzeltmeyen yolcuya otobüsteki diğer yolcular da tepki gösterdi.
Maskesini düzeltmeyi reddeden yolcunun hemen arkasındaki koltukta oturan bir kadın yolcu da Kovid-19 geçirdiğini söyleyerek ‘‘Ben bu maskeyle nefes alamıyorum ama takıyorum, sen neden düzgün takmıyorsun’’ diyerek isyan etti.
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