https://tr.sputniknews.com/20210822/otobuste-maske-tartismasi-kovid-19-geciren-yolcu-isyan-etti-1048230752.html

Otobüste maske tartışması: Kovid-19 geçiren yolcu isyan etti

Otobüste maske tartışması: Kovid-19 geçiren yolcu isyan etti

İstanbul’da bir belediye otobüsünde maske takma tartışması yaşandı. Bir yolcu cep telefonuyla konuşurken maskesini yüzünden indirince kavga çıktı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T15:55+0300

2021-08-22T15:55+0300

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koronavirüs

istanbul

otobüs

maske

koronavirüs

kovid-19

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İstanbul'da belediye otobüsündeki bir yolcu, maskesini indirerek seyahat etti.Bir sağlık çalışanının uyarısına rağmen maskesini düzeltmeyen yolcuya otobüsteki diğer yolcular da tepki gösterdi.Maskesini düzeltmeyi reddeden yolcunun hemen arkasındaki koltukta oturan bir kadın yolcu da Kovid-19 geçirdiğini söyleyerek ‘‘Ben bu maskeyle nefes alamıyorum ama takıyorum, sen neden düzgün takmıyorsun’’ diyerek isyan etti.

istanbul

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istanbul, otobüs, maske, koronavirüs, kovid-19