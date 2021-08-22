https://tr.sputniknews.com/20210822/pide-eksik-cikinca-once-firinciyi-vurdu-ardindan-etrafa-ates-acti-1048232732.html

Pide eksik çıkınca önce fırıncıyı vurdu, ardından etrafa ateş açtı

Pide eksik çıkınca önce fırıncıyı vurdu, ardından etrafa ateş açtı

Adana’da bir kişi fırından aldığı pide eksik çıkınca iki kişiyi yaraladı. Önce fırın sahibini bacağından vuran şahıs, dışarda etrafa rastgele ateş açtı... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T17:35+0300

2021-08-22T17:35+0300

2021-08-22T17:42+0300

yaşam

saldırı

silahlı saldırı

pide

fırın

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İddiaya göre kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan O. mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti. Siparişini almak için fırına giden Erhan O., 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırladığını söyleyerek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D., Erhan O.’ya "İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin" dedi. Erhan O. bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.'nin bacağına ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan O.’yu sopalarla kovalamaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Erhan O., esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.'nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.Naciye B.'nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.Bu arada, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B. ve Ali D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Erhan O. olay gecesi Akıncılar Polis Merkezine teslim oldu. Zanlı olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210727/cocuklarinin-onunde-esine-kursun-yagdirdi-1045071842.html

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saldırı, silahlı saldırı, pide, fırın