https://tr.sputniknews.com/20210822/pttnin-e-scooterli-postacilari-turkiyenin-cevresini-3-kez-dolasacak-kadar-yol-yapti-1048225384.html

PTT'nin e-scooter'lı postacıları Türkiye'nin çevresini 2.3 kez dolaşacak kadar yol yaptı

PTT'nin e-scooter'lı postacıları Türkiye'nin çevresini 2.3 kez dolaşacak kadar yol yaptı

İstanbul'da 18 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ‘elektrikli e-scooter'lı postacıların toplam 197 bine yakın dağıtım... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:35+0300

2021-08-22T11:35+0300

2021-08-22T11:35+0300

yaşam

çevre

istanbul

adil karaismailoğlu

elektrikli scooter

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT A.Ş. tarafından Haziran ayında İstanbul'da başlatılan ‘elektrikli e-scooter'lı posta dağıtım işi kapsamında postacıların 1.5 ayda Türkiye'nin çevresini 2.3 kez dolaşacak kadar hizmet verdiklerini belirterek, "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak” dedi.Bakan Karaismailoğlu, bir yandan Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken diğer yandan da insana dokunan hizmetleri bulunan PTT gibi köklü kurumların, çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.Çevre odaklı 'elektriklie-scooter'ların Türkiye’nin en köklü kurumlarından PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelediklerini ifade eden Karaismailoğlu, e-scooter kullanımı pilot çalışmasının 18 Haziran’da İstanbul’da başladığını anımsattı.'Karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak daha iyi hizmet sağladı'Mikro hareketlilik araçlarından e-scooter'ın dağıtım hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasıyla karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşların daha hızlı şekilde hizmet almasını sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Bakanlık olarak doğaya duyarlılığı yansıtan uygulamaları geliştirip, hayatı kolaylaştıran önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getirdiğini anlattı.Karaismailoğlu, yeni dönemin başlıklarını verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri kavramları altında toplayabileceğini ifade ederek “E-scooter’ın PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılmaya başlanması, projelerimizin en güzel ve taze örneklerinden biri oldu" diye konuştu.Hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojilerin, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini de değişime uğrattığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Uygulama diğer illerde yaygınlaşacak'Karaismailoğlu, pilot çalışması İstanbul'da başlayan uygulamanın, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak” ifadesini kullandı.Yeni ürün-hizmet modelleri geliştirerek milletin kullanımına sunduklarını ve hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye aldıklarını belirten Karaismailoğlu, e-scooterların diğer ulaşım türleriyle entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içinde gelişimini sağlamak, pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek için e-skuter yönetmeliği yayımladıklarını anlattı.Bakan Karaismailoğlu, yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücünün çalışma koşullarını iyileştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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çevre, istanbul, adil karaismailoğlu, elektrikli scooter