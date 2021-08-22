https://tr.sputniknews.com/20210822/putin-lavrova-bazen-savunma-bakani-olmadigini-hatirlatmak-zorunda-kaliyorum-1048234752.html

Putin: Lavrov'a bazen Savunma Bakanı olmadığını hatırlatmak zorunda kalıyorum

Putin: Lavrov'a bazen Savunma Bakanı olmadığını hatırlatmak zorunda kalıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, Putin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov için 'Ona... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T19:50+0300

2021-08-22T19:50+0300

2021-08-22T19:58+0300

dünya

vladimir putin

sergey lavrov

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, Rusya’nın güvenilmez ortaklara değil, esas olarak kendi öz gücüne güvenmesi gerektiğini söyledi.Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya'nın gelişmesi için gerekli dış koşulların oluşmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini, bunun özellikle son yıllarda açık bir şekilde görüldüğünü belirterek, “Görünüşe göre, kendi öz gücümüze güvenmek, faaliyetlerimizin temel yönü olmalıdır. Hiçbir zaman kendi kendini tecrit etmeyi, çatışma halinde olmayı amaçlamadık, ama güvenilmez olan ortaklara güvenmeye, kendi üzerimizde deneyimlediğimiz yakın tarih artık müsaade etmez” dedi.Vladimir Putin ise, Dışişleri Bakanlığı’nın ulusal çıkarlar doğrultusunda çok pragmatik bir şekilde çalıştığını, çok aktif ve atak bir pozisyon aldığını belirterek, “Sergey Lavrov’a bazen Savunma Bakanı olmadığını hatırlatmak zorunda kalıyorum” diyerek şaka yaptı.Putin, “Diplomatik departmanımızın genellikle çok aktif ve atak bir pozisyon aldığını söylemek büyük bir sırrı ifşa etmek olmayacak. Sayın Lavrov’a bazen onun Savunma Bakanı değil Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatmak zorunda kalıyorum” diye konuştu.

Sergen Salmanoğlu Putin Afganistan konusunda Dışişleri Bakanlığı'nı değil, Savunma Bakanlığını dinleyeceğini belirtmiş diye anlıyorum bu haberden. Haklıda. 0

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vladimir putin, sergey lavrov, rusya