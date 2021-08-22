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https://tr.sputniknews.com/20210822/putin-rusya-bu-yil-127-milyon-tonun-uzerinde-tahil-toplayacak-1048231972.html
Putin: Rusya bu yıl 127 milyon tonun üzerinde tahıl toplayacak
Putin: Rusya bu yıl 127 milyon tonun üzerinde tahıl toplayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da bu yıl tahıl hasadının 127 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T16:54+0300
2021-08-22T16:57+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tarım
hasat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde, ülkede bu yıl tahıl hasadının iç ihtiyaçların ötesinde, ihracat potansiyelini karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi.Putin, “Bu yıl çeşitli sebeplerden dolayı geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor seviyede bir hasadımız olmayacak, ancak 127 milyonun üzerinde tahıl hasadına kesinlikle ulaşacağız. Bu, iç ihtiyaçlarımızı ve hatta ihracat potansiyelimizi karşılamanın ötesinde çok iyi bir gösterge” dedi.Putin, Rusya’daki tarım ekonomisinin iyi bir hızla geliştiğini de sözlerine ekledi.Rusya Tarım Bakanlığının tahminlerine göre, bu yıl tahıl hasadı 81 milyon tonu buğday olmak üzere, 127.4 milyon ton olacak. Tahıl hasadı 2020 yılında 85.9 milyon tonu buğday, toplam 133.5 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Bu tarım yılında (Temmuz 2021 - Haziran 2022) tahıl ihracatının 51 milyon ton dolayında olacağı tahmin ediliyor. Son tarım yılında, Rusya 48 milyon tondan fazla tahıl ihraç etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210126/-rusya-1-marttan-itibaren-bugday-ihracat-vergilerini-iki-katina-cikaracak-1043664480.html
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rusya, vladimir putin, tarım, hasat

Putin: Rusya bu yıl 127 milyon tonun üzerinde tahıl toplayacak

16:54 22.08.2021 (güncellendi: 16:57 22.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da bu yıl tahıl hasadının 127 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde, ülkede bu yıl tahıl hasadının iç ihtiyaçların ötesinde, ihracat potansiyelini karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi.
Putin, “Bu yıl çeşitli sebeplerden dolayı geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor seviyede bir hasadımız olmayacak, ancak 127 milyonun üzerinde tahıl hasadına kesinlikle ulaşacağız. Bu, iç ihtiyaçlarımızı ve hatta ihracat potansiyelimizi karşılamanın ötesinde çok iyi bir göstergededi.
Putin, Rusya’daki tarım ekonomisinin iyi bir hızla geliştiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Tarım Bakanlığının tahminlerine göre, bu yıl tahıl hasadı 81 milyon tonu buğday olmak üzere, 127.4 milyon ton olacak. Tahıl hasadı 2020 yılında 85.9 milyon tonu buğday, toplam 133.5 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Bu tarım yılında (Temmuz 2021 - Haziran 2022) tahıl ihracatının 51 milyon ton dolayında olacağı tahmin ediliyor. Son tarım yılında, Rusya 48 milyon tondan fazla tahıl ihraç etmişti.
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