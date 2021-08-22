https://tr.sputniknews.com/20210822/rus-buyukelci-talibanin-iktidardaki-ilk-eylemleri-olumlu-1048222446.html

Rus Büyükelçi: Taliban'ın iktidardaki ilk eylemleri olumlu

Rus Büyükelçi: Taliban'ın iktidardaki ilk eylemleri olumlu

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban hareketinin iktidardaki ilk günlerinin olumlu olarak değerlendirilebileceğini belirtti. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T03:37+0300

2021-08-22T03:37+0300

2021-08-22T03:37+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

dmitriy jirnov

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Alman Spiegel gazetesine konuşan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban hareketinin iktidardaki ilk günlerinin olumlu olarak değerlendirilebileceğini, ancak Rusya'nın Taliban'ı yakından izlemeye devam edeceğini söyledi.Jirnov, “Taliban'ı yakından izleyemeye devam edeceğiz, aceleci sonuçlar çıkarmak istemiyoruz. İlk beş günün deneyimini olumlu olarak değerlendiriyoruz, ancak bunu ileriki süreçte de ispat etmeleri gerekiyor” dedi.Taliban’ın şiddet yöntemlerine baş vurmayacağı ve kan dökmeyeceği kanısına daha mayıs ayında vardığını belirten Büyükelçi, “Afganların çoğunun Eşref Gani'nin hükümetini istemediği, hatta bunlar arasında onun yakınlarının da bulunduğu uzun zamandır herkesçe biliniyordu. Kimsenin Gani'yi gerçek anlamda savunmayacağını öngörmek zor değildi” diye konuştu. Büyükelçi, Batılı gazetecilerden birinin akrabasının Taliban militanları tarafından öldürüldüğüne dair haberlere ilişkin olarak, ülkede, özellikle Kabil'in dışında, Taliban kılığında hareket eden çeteler olduğu için bu tür haberlerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.Büyükelçi ayrıca, çeşitli kaynaklardan Taliban’ın ‘medeni’ bir şekilde davranacağına dair bilgiler aldıklarını da sözlerine ekledi.

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rusya, afganistan, taliban, dmitriy jirnov