https://tr.sputniknews.com/20210822/rus-disisleri-polonyanin-goc-krizine-katkisi-buyuk-1048222037.html

Rus Dışişleri: Polonya’nın göç krizine ‘katkısı’ büyük

Rus Dışişleri: Polonya’nın göç krizine ‘katkısı’ büyük

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Avrupa'daki göç krizinin alevlenmesinde ‘katkısının’ büyük olduğunu söyledi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T02:41+0300

2021-08-22T02:41+0300

2021-08-22T02:41+0300

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göçmen

göçmen krizi

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya’nın Moskova’yı Belarus sınırındaki göç krizini organize etmekle suçlanmasını, Varşova’nın ‘klinik Rusofobi nöbeti’ olarak nitelendirdi.Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizinin ‘Lukaşenko ve Kremlin arasındaki kirli bir oyun’ olduğunu ileri sürerek, bundan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.Polonya Savunma Bakanına Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, suçlamaları Varşova’nın ‘klinik Rusofobi nöbeti’ olarak nitelendirerek, Polonya-Belarus sınırında sadece birkaç düzine göçmen olduğunu, oysa 2015-2020 yılları arasında, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 5.8 milyon göçmenin Avrupa ülkelerine geçtiğine dikkat çekti.Polonya'nın göç krizine doğrudan ‘katkısına’ vurgu yapan Zaharova, “Polonya’nın bu rakamlara doğrudan katkısı bulunuyor. Örneğin, Polonya, Irak'a yapılan saldırıda aktif olarak yer aldı. Sadece bu ülkede 2002-2008 yılları arasında 10 binden fazla Polonyalı asker operasyonlara katıldı” dedi.Zaharova, “Soru şu: Varşova, kendisinin ve NATO’nun benzeri görülmemiş göç krizi ve kıtalar arası insan göçüne neden olan oyunlarını ne zaman ve nasıl izah edecek?” diye sordu.

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rusya, polonya, göçmen, göçmen krizi