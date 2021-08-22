https://tr.sputniknews.com/20210822/rusyada-20-bin-564-yeni-koronavirus-vakasi-kayitlara-gecti-1048225793.html

Rusya’da 20 bin 564 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da 20 bin 564 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir gün içinde görülen 20 bin 564 yeni koronavirüs vakası ile beraber ülkede şimdiye dek kayıtlara geçmiş toplam vaka sayısı 6 milyon 747 bin... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:57+0300

2021-08-22T11:57+0300

2021-08-22T11:58+0300

rusya

koronavirüs

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Rusya’nın koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre ülkede son bir gün içinde bin 661’i başkent Moskova’da, bin 481’i ise St. Petersburg’da olmak üzere 20 bin 564 yeni vaka görüldü. Böylelikle ülkede pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı 6 milyon 747 bin 87’ye çıktı. Kriz merkezinin yetkilileri son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 762 olarak verdi. Bu, ülkede şimdiye dek koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 176 bin 44’e çıktığı anlamına geliyor. Rusya’nın kendi geliştirmiş olduğu üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.

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