Sergen Yalçın'dan yabancı kuralı tepkisi: Madem oynattırmayacaksın neden aldırıyorsun?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Hazır olmadıklarını vurgulayan antrenör, "Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur" ifadelerini kullandı.‘Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı?’Transferle ilgili son durum sorulan Sergen Yalçın, şunları kaydetti:‘Şampiyonlar Ligi’ne daha güçlü gitmemiz gerek’İyi durumda olmadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyuna gelince istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Gaziantep deplasmanları bizim için her sene problemli oluyor. Geçen sezon da burada kaybetmiştik. Birer puan adaletli gibi duruyor. Çok fazla bir şey yapmadık. Her iki taraf için de uzun top oynanan bir oyundu. İkinci yarının başında iyiydik. Onlar da maç sonunda iyiydi. Beraberlik adaletli gibi oldu. Sezon başında istediğimiz seviyede değiliz, bu bir gerçek. Yeni bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları da içeriye alıp, milli maç sonuna kadar iyi bir hazırlık dönemiyle sahada olmak zorundayız. Çünkü, sonrasında Şampiyonlar Ligi başlıyor. Daha farklı bir kulvar. Oraya çok daha güçlü gitmemiz gerekiyor" mesajını verdi.
"Çalışıyorlar transfer için. Tahminim 2 oyuncu daha alma planımız var. Bilmiyorum alabilir miyiz... Ekonomik durumlar, oyuncuların durumları nedir bilmiyorum. Transfer etmek zorundayız. 1 Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Batshuayi'yi sokarken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Türk yabancı kuralından ötürü böyle değişiklikler olacak. Anlamsız bir kural. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı! Yabancı al 14 tane diyorlar, 6'sı tribünde. 200-250 milyon euro para gidiyor. Bir sürü para gidiyor. 10 tane de, 11 tane de. Oynat. Madem oynattırmıyorsun niye aldırıyorsun?"
‘Şampiyonlar Ligi’ne daha güçlü gitmemiz gerek’
İyi durumda olmadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyuna gelince istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Gaziantep deplasmanları bizim için her sene problemli oluyor. Geçen sezon da burada kaybetmiştik. Birer puan adaletli gibi duruyor. Çok fazla bir şey yapmadık. Her iki taraf için de uzun top oynanan bir oyundu. İkinci yarının başında iyiydik. Onlar da maç sonunda iyiydi. Beraberlik adaletli gibi oldu. Sezon başında istediğimiz seviyede değiliz, bu bir gerçek. Yeni bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları da içeriye alıp, milli maç sonuna kadar iyi bir hazırlık dönemiyle sahada olmak zorundayız. Çünkü, sonrasında Şampiyonlar Ligi başlıyor. Daha farklı bir kulvar. Oraya çok daha güçlü gitmemiz gerekiyor" mesajını verdi.