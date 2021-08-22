https://tr.sputniknews.com/20210822/susuzluk-alarminin-verildigi-afyonkarahisarda-150-yillik-pinar-kurudu-1048228238.html

Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 yıllık pınar kurudu

Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 yıllık pınar kurudu

Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban’ın kent geneli için gündeme getirdiği su kaynaklarının büyük bölümünün tamamen kuruduğu... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T13:40+0300

2021-08-22T13:40+0300

2021-08-22T13:40+0300

afyonkarahisar

susuzluk

pınar

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Afyon Anıtkaya köyünde susuzluk alarmı verilmeye başladı. Nüfusu yaklaşık 2 bin olan ve eskiden belde konumunda olan köyde geçmişte gürül gürül aktığı bilinen Anıtkaya Pınarı ile 15’e yakın çeşme son 4 yılda kuruyarak akmamaya başladı. Köy sakinleri pınarın ve çeşmelerin kurumasının nedenini ise son yıllarda büyük patates firmaları tarafından kiralanan arazilere ekilen patatesleri sulamak için açılan uzun metrajlı kuyular olduğunu söyledi. Çeşmelerde musluk sistemlerinin olmaması ve bir çok çeşmenin bile halen boşa akmasından dolayı da susuzluk sorunu yaşanmaya başlanan köyde zaman zaman içme sularında da kesinti yaşandığı belirtildi. Köy sakinlerinden Salih Azbay, pınarın yaklaşık 4 yıldan bu yana akmadığını, kuruduğunu ifade etti: "Pınarın aktığı zamanların başlangıç tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Anıtkaya beldeyken ve nüfusu yaklaşık 4 binken bu pınarda herkes temizlik yapardı. 4 senedir pınarımız kurudu ve pınarla birlikte 15’de çeşmemiz kurudu. Yani kendiliğinden akan sularımız hep kurudu. Sebebi ise köyümüzde son 4 yıla kadar tarım arazilerinde büyük kuyu yoktu. 4-5 yıl önce patates firmaları geldi, büyük kuyular açtı ve o kuyulardan sulama yapıldı. Bu yüzden pınar 4 senedir kuru. Su hayattır ve su olmaz ise hayat olmaz. Evlerimizde sularımızda sık sık kesilmeye başladı. Tarım arazilerine kullanılan su bizim evlerimizdeki içme suyunu bile etkiledi. Pınarın aktığı zaman 150 yıldan fazladır. Benim dedem bile bilmiyor. Dedem 90 yaşında oldu ve öleli de yaklaşık 50 yıl oldu, o bile bilmiyordu pınarın ne zamandan beri aktığını."

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