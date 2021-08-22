https://tr.sputniknews.com/20210822/taksimde-turistlerin-taksici-isyani-taksimetreyi-acmadan-pazarlik-etti-anlasamayinca-araca-almadi-1048228547.html

Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı

Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T14:03+0300

2021-08-22T14:03+0300

2021-08-22T14:54+0300

türkiye

taksim

turist

ücret

taksi

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Taksim Meydanı'nda Çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi.Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı.10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi. Bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu.

türkiye

taksim

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taksim, turist, ücret, taksi