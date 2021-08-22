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https://tr.sputniknews.com/20210822/taksimde-turistlerin-taksici-isyani-taksimetreyi-acmadan-pazarlik-etti-anlasamayinca-araca-almadi-1048228547.html
Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:03+0300
2021-08-22T14:54+0300
türkiye
taksim
turist
ücret
taksi
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Taksim Meydanı'nda Çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi.Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı.10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi. Bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu.
türkiye
taksim
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taksim, turist, ücret, taksi

Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı

14:03 22.08.2021 (güncellendi: 14:54 22.08.2021)
© DHATaksim'de taksicilerle tartışan turistler
Taksim'de taksicilerle tartışan turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© DHA
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" dedi.
Taksim Meydanı'nda Çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi.
Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı.
10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi. Bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.
Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu.
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