Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban’dan Rusya aracılığıyla Pencşir Vadisi'ndeki 'isyancılarla' anlaşma teklifi
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
© AFP 2021
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Moskova'dan Pencşir Vadisi'ndeki isyancılarla siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini belirtti.
YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Moskova'dan Pencşir Vadisi'ndeki isyancılarla siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.
Jirnov, bugün itibariyle Taliban’ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pencşir vilayeti olduğunu belirterek, “Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban’ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pencşir’e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi” dedi.
Jirnov, bugün itibariyle Taliban’ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pencşir vilayeti olduğunu belirterek, “Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban’ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pencşir’e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi” dedi.
Büyükelçi, mesajın içeriğiyle ilgili olarak şunları paylaştı:
“Taliban temsilcisi Pencşir’e şunları iletmemizi istedi: Taliban şu ana kadar Pencşir’e güç kullanarak girmek için tek bir girişimde bile bulunmadı. Taliban, çözüm için barışçıl bir yol bulmayı, örneğin siyasi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Taliban, kan dökülmesini değil, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istiyor.”
Büyükelçi ayrıca, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih’in Pencşir’deki isyancılara liderlik ettiğini ve batılı ülkelerden direniş savaşçılarına silah yardımı yapmalarını talep ettiğini kaydetti.