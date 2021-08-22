https://tr.sputniknews.com/20210822/talibandan-rusya-araciligiyla-pencsir-vadisindeki-isyancilarla-anlasma-teklifi-1048221419.html

Taliban’dan Rusya aracılığıyla Pencşir Vadisi'ndeki 'isyancılarla' anlaşma teklifi

Taliban’dan Rusya aracılığıyla Pencşir Vadisi'ndeki 'isyancılarla' anlaşma teklifi

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Moskova'dan Pencşir Vadisi'ndeki isyancılarla siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T01:33+0300

2021-08-22T01:33+0300

2021-08-22T01:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

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YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Moskova'dan Pencşir Vadisi'ndeki isyancılarla siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.Jirnov, bugün itibariyle Taliban’ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pencşir vilayeti olduğunu belirterek, “Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban’ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pencşir’e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi” dedi.Büyükelçi, mesajın içeriğiyle ilgili olarak şunları paylaştı: Büyükelçi ayrıca, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih’in Pencşir’deki isyancılara liderlik ettiğini ve batılı ülkelerden direniş savaşçılarına silah yardımı yapmalarını talep ettiğini kaydetti.

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