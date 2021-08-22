https://tr.sputniknews.com/20210822/trump-bideni-afganistanda-kendi-cekilme-planini-izlememekle-sucladi-en-buyuk-dis-politika-utanci-1048236106.html

Trump, Biden’ı Afganistan’da kendi çekilme planını izlememekle suçladı: En büyük dış politika utancı

Trump, Biden’ı Afganistan’da kendi çekilme planını izlememekle suçladı: En büyük dış politika utancı

Eski başkan Trump, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini kötü yönetmekle suçladığı Başkan Biden’a yüklenmeyi sürdürdü. Trump, bu geri çekilmeyi ‘ABD... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T21:55+0300

2021-08-22T21:55+0300

2021-08-22T21:55+0300

dünya

afganistan

joe biden

donald trump

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Eski ABD başkanı Donald Trump, Alabama’da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “(Başkan Joe) Biden’ın Afganistan’dan yaptığı baştan savma çıkış, bir ülke liderinin beceriksizliğinin en hayret uyandıran teşhiri olmalı” dedi.ABD’nin Afganistan’dan güçlerini geri çekmesi, Cumhuriyetçi Trump’ın yönetimi döneminde müzakere edilmişti.‘Geri çekilme değil, mutlak teslimiyet’2024 seçimlerinde yeniden aday olma planları yapan Trump, Biden yönetimini, kendi yönetiminin oluşturduğu planı izlememekle suçladı ve askerler geri çekilirken ABD personeli ile techizatının geride bırakılmış olmasından şikayet etti. Trump, “Bu, bir geri çekilme değil. Bu, mutlak bir teslimiyetti” ifadelerini kullandı.‘Afganistan’da onurumuzla çıkabilirdik, fakat onur denen şeyin tam tersi ile çıktık’Kendisinin hala görevde olması halinde Taliban’ın bu kadar kısa sürede Afganistan’ın yönetimini ele geçiremeyeceği imasında bulunan Trump, “(Afganistan’dan) onurumuzla çıkabilirdik. Fakat aksine, onur denen şeyin tam tersi ile çıktık” dedi.Trump bu ithamlarda bulunurken, Biden ise Afgan ordusunu Taliban’a karşı koymak için savaşmayı istememekle suçluyor ve Trump yönetiminden kendisine kötü bir geri çekilme anlaşması ‘miras kaldığını’ söylüyor.

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afganistan, joe biden, donald trump