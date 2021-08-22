https://tr.sputniknews.com/20210822/tubitak-ve-bayraktardan-teknofest-iddialarina-yalanlama-1048221096.html

TÜBİTAK ve Bayraktar'dan 'TEKNOFEST' iddialarına yalanlama

TÜBİTAK ve Bayraktar'dan 'TEKNOFEST' iddialarına yalanlama

TÜBİTAK, bazı basın yayın organlarında Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddiaları yalanladı. İddialara bir tepki de... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T00:59+0300

2021-08-22T00:59+0300

2021-08-22T01:07+0300

selçuk bayraktar

bayraktar

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)

teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali

haluk bayraktar

türkiye teknoloji takımı vakfı (t3 vakfı)

tübitak

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Bazı basın yayın organlarında Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yer verildi.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtti.TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereğinin doğduğu belirtildi.Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşlarından TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yönünü belirlediği, değişen ihtiyaç ve önceliklere katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözettiği ifade edildi.TÜBİTAK'ın öncelikli görevinin gençlerin ufkunu genişletmek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışlarını 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışlarını da 2016 yılından bu yana düzenlediği ifade edildi.Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ise ilk olarak 2018 yılında TÜBİTAK'ın ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 4 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı bildirildi.Yarışmaların TEKNOFEST kapsamında düzenlenmeye başlamasıyla ulaşılan öğrenci ve takım sayılarının önemli oranda arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:T3 Vakfı: Davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılarTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), konuya ilişkin olarak, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar" ifadelerini kullandı.T3 Vakfı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kez daha gündeme getirilen iftiralara cevabımızdır. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar" ifadelerine yer verildi.Paylaşıma eklenen açıklamada, T3 Vakfı'nın 73 paydaşıyla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlediği belirtildi.TEKNOFEST paydaşlarının, bu organizasyonda yarışmalar düzenlediği, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunduğu, malzeme destekleri, ödüller verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar'ın ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz. İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Bu iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce milletimizin."Bayraktar: Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyorİddialara bir tepki de T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.Bayraktar Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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