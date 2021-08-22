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https://tr.sputniknews.com/20210822/tulin-sahin-babasi-kizimi-kacirip-fidye-isteyecek-1048227490.html
Tülin Şahin: Babası, kızımı kaçırıp fidye isteyecek
Tülin Şahin: Babası, kızımı kaçırıp fidye isteyecek
Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha arasındaki gerilim sürüyor. Daha önce psikolojik ve fiziki şiddete... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T13:11+0300
2021-08-22T13:15+0300
çocuk
mahkeme
dava
tülin şahin
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Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. 'Noronha ile işbirliği yapan bakıcının şiddet uyguladığına dair görüntüler var'Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise dikkat çekici ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre ifadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi: “N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.” Şahin, Noronha’nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur’un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur’un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Noronha'nın Aşur’un referansı ile Siena’yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi. 'Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı'Şahin’in Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle: “Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin 4. ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim.”
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çocuk, mahkeme, dava, tülin şahin

Tülin Şahin: Babası, kızımı kaçırıp fidye isteyecek

13:11 22.08.2021 (güncellendi: 13:15 22.08.2021)
© DHATülin Şahin ve eski sevgilisi
Tülin Şahin ve eski sevgilisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© DHA
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Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha arasındaki gerilim sürüyor. Daha önce psikolojik ve fiziki şiddete uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü.
Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı.

'Noronha ile işbirliği yapan bakıcının şiddet uyguladığına dair görüntüler var'

Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise dikkat çekici ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre ifadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi: “N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.”
Şahin, Noronha’nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur’un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur’un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Noronha'nın Aşur’un referansı ile Siena’yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.

'Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı'

Şahin’in Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle: “Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin 4. ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim.”
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