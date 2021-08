https://tr.sputniknews.com/20210822/tunus-cumhurbaskani-said-geri-donuse-imkan-yok-1048236478.html

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Geri dönüşe imkan yok

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Geri dönüşe imkan yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede aldığı son kararlarına bağlılığını belirterek, "Geri dönüşe imkan yok" dedi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan ve beraberindeki heyeti Kartaca Sarayı'nda kabul etti.Görüşmede, Said, ülkesinin siyasi, ekonomik ve sağlık alanında içinden geçtiği zor dönemde verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.Son dönemde aldığı kararları savunan Said, "Geri dönüşe imkan yok" diyerek, kararların ülkeyi benzeri görülmemiş çöküşten korumayı, halkın artan sefalet ve yoksulluğuna son vermeyi hedeflediğini öne sürdü.

