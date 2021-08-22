https://tr.sputniknews.com/20210822/turk-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-isveci-3-0-yendi-1048234310.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T19:12+0300

2021-08-22T19:12+0300

2021-08-22T19:23+0300

dünya

türkiye

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Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı."Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20210820/filenin-sultanlari-2de-2-yapti-1048202354.html

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