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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T19:12+0300
2021-08-22T19:23+0300
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Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı."Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20210820/filenin-sultanlari-2de-2-yapti-1048202354.html
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

19:12 22.08.2021 (güncellendi: 19:23 22.08.2021)
© AATürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı,
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.
İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.
Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
YAŞAM
'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı
20 Ağustos, 23:13
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
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