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Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 vaka tespit edildi, 206 kişi hayatın kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 vaka tespit edildi, 206 kişi hayatın kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-22T20:34+0300
2021-08-22T20:37+0300
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Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 vaka tespit edildi, 206 kişi hayatın kaybetti
20:34 22.08.2021 (güncellendi: 20:37 22.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.