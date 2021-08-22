https://tr.sputniknews.com/20210822/turkiyenin-ilk-ulusal-yapay-zeka-stratejisi-sali-gunu-tanitilacak-1048224101.html

Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtılacak

Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtılacak

Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi', Salı günü Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtılacak. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T10:07+0300

2021-08-22T10:07+0300

2021-08-22T10:07+0300

türkiye

yapay zeka

mustafa varank

teknoloji

uzman

hologram

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Türkiye, zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımı için Salı günü program gerçekleştirilecek. 6 stratejik öncelik etrafında tasarlanan, 24 amaç ve 119 tedbirin bulunduğu Strateji Belgesi'nin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklanacak. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde saat 10.00'da başlayacak etkinlikte, yapay zeka ve hologram teknolojileri de kullanılacak. Yol haritası niteliğinde 'yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak', 'araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek', 'kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim', 'sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak', 'uluslararası iş birliklerini güçlendirmek' ve 'yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak' başlıklarının öncelik olarak belirlendiği Strateji Belgesi, Türkiye'nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyor.

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yapay zeka, mustafa varank, teknoloji, uzman, hologram