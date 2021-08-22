https://tr.sputniknews.com/20210822/vanda-1300-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi-1048235967.html

Van'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T21:42+0300

2021-08-22T21:42+0300

2021-08-22T21:42+0300

yaşam

van

ruhsatsız silahlar

tabanca

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, yürütülen takip sonucu ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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van, ruhsatsız silahlar, tabanca